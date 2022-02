Sefaz-CE convoca aprovados em concurso público para auditor

Após a homologação do concurso público para auditor fiscal, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) convocou os aprovados no certame. A medida consta no Diário Oficial do Estado (DOE).

A publicação convida os futuros auditores a comparecer à Célula de Gestão de Pessoas (CEGEP) da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP), na sede da Secretaria da Fazenda, em Fortaleza, no prazo 10 dias.

O concurso teve 94 vagas, com salário inicial de R$ 16.045,30 para uma jornada de 40 horas semanais. Os cargos foram:

50 para Auditor Fiscal;

20 para Auditor Fiscal Jurídico;

13 para Auditor Fiscal Contábil-Financeiro;

11 para Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação. O certame foi o primeiro da Sefaz-CE em 15 anos.