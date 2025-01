São Gonçalo do Amarante investe R$ 2,6 milhões para capacitar mais de 2 mil profissionais

De olho no enorme potencial econômico do Complexo do Pecém, o Município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, está investindo R$ 2,6 milhões em recursos próprios para capacitar profissionais nas áreas da indústria, comércio e serviços.

A meta é qualificar mais de 2,2 mil pessoas neste ano de 2025, em parcerias firmadas com Senai, Senac e Sebrae.

Certificações

Na semana passada, em torno de 300 profissionais foram certificados, no âmbito do programa municipal Pronto para Trabalhar, desenvolvido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de São Gonçalo.

Os alunos se capacitaram em áreas como Programação de Sistemas, Business Intelligence com Power Bi, Instagram para Pequenos Negócios, Ferramentas de Marketing Digital, Informática aplicada à Assistência Administrativa, Agente de Alimentação Escolar, Informática Básica, Costureira e Modelista.

“O Pronto para Trabalhar é o maior programa de qualificação profissional da história de São Gonçalo do Amarante e vem transformando a vida das pessoas. Desde que lançamos em junho de 2023, já formamos mais de 1.500 alunos em mais de 50 cursos gratuitos, voltados principalmente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, desempregados, jovens e mulheres", destaca o prefeito da cidade, Marcelo Teles, o Professor Marcelão, reeleito em 2024 para mais quatro anos.

Desenvolvimento econômico

Segundo ele, o desenvolvimento econômico será o foco da gestão nos próximos quatro anos, e a capacitação profissional desempenha papel fundamental nessa meta.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Magnólia Rocha comenta que "o município abriga com muito orgulho o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que será um dos principais polos de produção do hidrogênio verde, o futuro da geração de energia no mundo. Por isso, trabalhamos incansavelmente para que a nossa gente esteja bem capacitada e faça parte desse desenvolvimento econômico”.