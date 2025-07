São Gonçalo do Amarante abre mais de 2 mil vagas de trabalho

Um balanço do Sistema Nacional de Emprego (Sine) aponta que o município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, ofertou 2,2 mil oportunidades de trabalho no primeiro semestre de 2025.

Desse contingente, em torno de 1,6 mil profissionais foram efetivamente absorvidos no mercado de trabalho, o que representa um índice de aproveitamento de 77%. Em comparação com o primeiro semestre de 2024, o número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho cresceu 13,5%. Para a segunda metade do ano, a projeção é que o ritmo siga aquecido.

Os dados mostram um aquecimento no emprego em uma região estratégica para o Ceará, por conta do Complexo do Pecém, maior polo produtivo do Estado, onde estão instaladas dezenas de grandes indústrias.

As vagas criadas se distribuem majoritariamente na indústria, mas também chegam aos setores de serviços, comércio, construção civil e agropecuária.

Capacitação profissional

O prefeito da cidade, Marcelo Teles, afirma que vem priorizando a capacitação para maximizar as oportunidades geradas no Complexo, por meio de programas que disponibilizam cursos e facilitam o transporte dos trabalhadores.

“Essa demanda está crescendo e nós criamos o programa A Caminho do Trabalho, uma solução que garante transporte gratuito para levar diariamente os trabalhadores aos seus postos. Atualmente, o programa conta com 14 rotas, operando de domingo a domingo, e beneficia mais de 500 trabalhadores ativos”, destaca o gestor.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Magnólia Rocha, acrescenta que o crescimento da oferta de vagas "é fruto de um diálogo constante com as empresas, onde buscamos sempre firmar parcerias em prol da criação de novos postos de trabalho".