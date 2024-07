Santander leiloa imóveis no Ceará e outros estados do NE com desconto de até 55%

O banco Santander está leiloando imóveis no Nordeste, com descontos de até 55%, até o dia 16 de julho. São casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais em diversos estados, incluindo o Ceará, com valores iniciais que variam de R$ 50 mil a R$ 2,6 milhões.

As informações dos imóveis estão disponíveis no site da plataforma e podem ser consultadas por Estado.

Há opções em 17 estados: Alagoas (1), Bahia (5), Ceará (2), Goiás (4), Maranhão (2), Mato Grosso (8), Mato Grosso do Sul (5), Minas Gerais (7), Paraíba (1) Paraná (7), Pará (2), Pernambuco (7), Rio Grande do Norte (1), Rio de Janeiro (8), Santa Catarina (1), Sergipe (2) e São Paulo (40).

Os interessados podem utilizar o saldo do FGTS na aquisição. Para os imóveis residenciais, há a opção de financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses. Já para as salas comerciais, o financiamento pode ser feito em até 360 meses. Lotes e terrenos devem ser adquiridos somente à vista.