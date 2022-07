Saiba como juntar pontos para obter desconto no IPVA 2023

O programa estadual Sua Nota Tem Valor continuará somando pontos para garantir desconto de até 5% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023.

Os pontos serão acumulados até o dia 30 de novembro deste ano, informou a Sefaz-CE (Secretaria da Fazenda).

Para aderir ao Sua Nota, o consumidor deve se cadastrar no site ou no aplicativo Ceará App, pela aba Sua Nota Tem Valor. É preciso informar o CPF nas compras. O programa também promove sorteios mensais para os contribuintes.

A cada R$ 50 em compras, o consumidor ganha um ponto. Para conseguir o desconto no IPVA, é necessário atingir uma pontuação mínima, que varia de acordo com o valor do veículo, com base na Tabela Fipe, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Faixas de valores

São cinco faixas de valores. A primeira abrange veículos que custam até R$ 15 mil e a última, acima de R$ 120 mil. Veja a tabela completa na imagem abaixo:

Foto: Reprodução/Sefaz/CE

A quantidade de pontos pode ser acessada no site ou app do Sua Nota Tem Valor, na opção Pontuação IPVA.

A gestora do programa, Jonilma Maia, destaca que o participante não pode ter débitos de IPVA em aberto.

“É importante também deixar claro que o desconto é concedido para apenas um veículo por CPF. Se o cidadão ou cidadã tiver, por exemplo, dois carros, será selecionado o de maior valor de desconto no IPVA”, explica.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil