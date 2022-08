RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy devem receber 35 novas lojas até o fim do ano; veja quais

Os shoppings do Grupo JCPM em Fortaleza, o RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy, devem ampliar o mix de lojas ainda neste ano. Até o fim de 2022, os empreendimentos devem receber 35 novas operações.

O incremento vem ajudar a manter os bons resultados registrados nos primeiros seis meses deste ano, quando as vendas cresceram 40% no RioMar Fortaleza e 60% no RioMar Kennedy em relação ao mesmo período de 2021.

Confira a lista de algumas das lojas previstas:

RioMar Fortaleza

Piticas

Otomax

SauSwin

PatBo

Damyller

Vozão

Tommy Hilfiger

B Burguer

UV Action

MS Salão de Beleza

RioMar Kennedy

Stalker

Bambolim

D'Metal

Outlet

Hells

Lavateria

Acessórios

PPCELL

Conceito

Klaus

Laboratório Rasis

As inaugurações neste segundo semestre já iniciaram em ambos os shoppings. Somente em julho, foram 15 estreantes nos empreendimentos.

Confira a lista das recém-inauguradas:

RioMar Fortaleza

Rabbitos

Vida Leve

Tip Top

Simmons

Djane Filizola

Garrafeira do Cais

Menu Poke!

Noélia Doces e Salgados

RioMar Kennedy

D'Metal

Dona Mocinha

Trifil

Zinzane

Clara Kids Store

Puro Açai

Óticas Boris