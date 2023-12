Ricardo Cavalcante modera painel sobre hidrogênio na COP28, em Dubai

O presidente da Fiec e vice-presidente executivo da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Cavalcante, foi mediador de um painel sobre transição energética, com foco em hidrogênio de baixo carbono, na programação da Conferência de Mudanças Climáticas da ONU (COP28), neste domingo (3), em Dubai, nos Emirados Árabes.

O debate foi centrado em iniciativas e projetos de pesquisa e de mercado que orientam o Brasil na direção da economia do hidrogênio verde, que tem o Ceará como um dos líderes.

Ricardo Cavalcante destacou que a transição energética é um dos mais potentes impulsionadores da neoindustrialização no país e reforçou ainda a importância de gerenciar a abundância de fontes no território nacional.

Entre os painelistas, estiveram o Ministro de Minas e Energias do Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira; do Secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Thiago Barral; do Secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Rodrigo Rollemberg; do Diretor de Sustentabilidade da Weg, Daniel Godinho; e do Diretor de Relações Institucionais e ESG da Prumo Logística, Eduardo Kantz.

