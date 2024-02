Revendedora Porsche de Fortaleza ganha prêmio nacional de pós-venda

Página patrocinada por:

A Porsche Center Fortaleza, uma das revendedoras oficiais de veículos Porsche no Brasil, sagrou-se vencedora do Porsche Aftersales World Challenge 2023, uma competição global entre

concessionárias.

A unidade de Fortaleza foi eleita a melhor pós-venda do Brasil. A premiação considerou 12 indicadores que avaliam a performance das concessionárias, entre os quais faturamento de peças, fidelidade e satisfação do cliente.

Para Ronaldo Munhoz, CEO do Grupo New, do qual faz parte a revendedora Porsche, "o prêmio nos inspira cada dia mais a continuar buscando a excelência na prestação de serviços aos nossos clientes".

Segundo dados da Fenabrave (Federação que reúne as revendedoras), o Ceará é líder nordestino na venda de veículos da marca alemã.

