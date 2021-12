Renegociação de dívidas: Banco do Brasil dá até 95% de desconto em mutirão

O Banco do Brasil (BB) abriu um mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 95% para pagamento à vista de débitos vencidos. A ação, que pode atingir até 3,5 milhões de pessoas, segue até o dia 17 de dezembro.

Os interessados poderão também acessar descontos nas taxas de juros e prazos de até 100 meses para renegociação de operações vencidas.

Quem tem direito

Têm direito às condições pessoas físicas, produtores rurais e empresas, que possuam dívidas inadimplidas oriundas de operações de crédito pessoal, cartão de crédito, cheque especial e outras, informou o banco.

Os clientes podem procurar as agências do banco e os canais digitais (internet banking, aplicativo e WhatsApp, no número 61-4004-0001) e ainda pela Central de Atendimento (4004-001/ 0800 729 0001).