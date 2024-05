Reforma tributária pode reduzir impostos para 18 profissões; veja lista

O projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária, enviado ao Congresso no fim de abril, prevê que 18 tipos de profissionais liberais pagarão menos impostos sobre suas atividades. A lista inclui atividades como advogados, contabilistas, engenheiros e personal trainers.

Conforme a proposta apresentada pelo Governo Federal, haverá uma redução de 30% nas alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS).

O benefício vale tanto para aqueles que prestam serviços como pessoa física quanto para quem emite nota como pessoa jurídica – neste segundo caso, sob algumas condições específicas.

A alíquota desse imposto não está definida ainda. O Ministério da Fazenda calcula algo em torno de 26%.

Incentivo

Segundo o advogado Lucas Simer, especialista em Direito Tributário do Valença & Associados, a medida é importante e visa valorizar os profissionais liberais diminuindo a carga tributária decorrente de tais atividades, fomentando, ainda mais, a economia.

“Vale destacar que a redução da carga tributária beneficiará as pessoas jurídicas que faturam mais de R$ 4,8 milhões por ano, uma vez que estas não podem se beneficiar do Simples Nacional, regime diferenciado já existente e que conta com alíquotas menores”, esclarece.

Veja a lista das profissões contempladas

Administradores;

Advogados;

Arquitetos e urbanistas;

Assistentes sociais;

Bibliotecários;

Biólogos;

Contabilistas;

Economistas;

Economistas domésticos;

Profissionais de educação física;

Engenheiros e agrônomos;

Estatísticos;

Médicos veterinários e zootecnistas;

Museólogos;

Químicos;

Profissionais de relações públicas;

Técnicos industriais;

Técnicos agrícolas.

