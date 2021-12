Ranking mostra os 20 bairros de Fortaleza com os imóveis mais caros

Pesquisa encomendada pela Coluna ao DataZAP+, empresa especializada em inteligência de dados no setor imobiliário, mostra como está o comportamento dos preços de imóveis nos 20 bairros mais valorizados da capital em 2021.

O Centro, por exemplo, destaca-se com uma alta acentuada de 21% no acumulado de 12 meses, que levou o valor médio do metro quadrado para R$ 6.527.

Já no Benfica e no Bairro de Fátima, a trajetória é oposta. No primeiro, houve queda de 13% na média de preços nos últimos 12 meses, enquanto no último a retração foi de 6,2%.

O bairro mais valorizado de Fortaleza continua sendo o Meireles, com metro quadrado médio acima de R$ 8 mil, seguido no pódio por Mucuripe e Guararapes.

Confira o ranking dos bairros mais caros (m²)

Meireles: R$ 8.029 Mucuripe: R$ 7.741 Guararapes: R$ 7.582 Luciano Cavalcante: R$ 7403 Manuel Dias Branco: R$ 7.330 Cocó: R$ 7.313 Praia do Futuro: R$ 7.234 Praia de Iracema: R$ 7.218 Aldeota: R$ 7.094 José Bonifácio: R$ 6.786 Centro: R$ 6.527 Edson Queiroz: R$ 6.468 Parquelândia: R$ 6.079 Parque Iracema: R$ 5.962 Presidente Kennedy Dionísio Torres: R$ 5.418 Benfica: R$ 5.395 Fátima: R$ 5.307 Jóquei: R$ 5.064 Joaquim Távora: R$ 5.001

Fonte: DataZAP+

Evolução na Capital

O preço médio do metro quadrado no mercado imobiliário de Fortaleza chegou a R$ 6.255 em novembro deste ano, aponta a nova edição do índice FipeZap. No acumulado do ano, os imóveis ficaram, em média, 4,7% mais caros.

A curva de preços mostra que, depois do período mais crítico da pandemia, o mercado começou a recompor os valores, principalmente a partir do fim de 2020.