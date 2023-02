Ranking das franquias brasileiras tem nova líder; veja top 10

O setor de franquias faturou R$ 211 bilhões em 2022 no Brasil, um crescimento de 14% sobre o ano anterior. O resultado supera até o nível pré-pandemia. Em 2019, o franchising havia faturado R$ 186 bilhões.

O número de unidades de franqueadas também cresceu. A alta foi de 7,8% no comparativo interanual. São mais de 184 mil operações em todo o País.

Os segmentos de hotelaria e turismo se destacaram com expansão de 24% no faturamento, mostrando recuperação após o pico pandêmico e absorvendo a demanda reprimida daquele período. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

No ano passado, o ranking das maiores franquias ganhou uma nova líder. A Cacau Show passou a ser a marca com o maior número de operações no Brasil, com mais de 3,7 mil unidades. O Boticário, que detinha o primeiro lugar na lista de 2021, agora está em segundo. A terceira posição pertence ao McDonalds. Veja abaixo o top 10.

Ranking das franquias por número de lojas

CACAU SHOW: 3.763 O BOTICÁRIO: 3.687 MCDONALD´S: 2.595 COLCHÕES ORTOBOM: 2.373 ODONTOCOMPANY: 1.998 SUBWAY: 1.861 AM/PM: 1.774 SEGURALTA - BOLSA DE SEGUROS: 1.755 LUBRAX +: 1.711 ÓTICAS CAROL: 1.460

