Ranking das 10 maiores varejistas do Nordeste tem empresas de 6 estados

O Ceará domina o ranking das maiores varejistas nordestinas, sendo o local de sede de 3 das 10 gigantes do comércio regional. Pernambuco e Rio Grande do Norte aparecem em seguida, com duas cada.

As informações são do tradicional ranking das 300 maiores empresas do comércio nacional, divulgado neste ano pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT).

Divisão das maiores varejistas do NE por estado

Ceará: 3

Pernambuco: 2

Rio Grande do Norte: 2

Bahia: 1

Maranhão: 1

Piauí: 1

Mas a maior varejista do Nordeste é do Maranhão. O Grupo Mateus, do ramo supermercadista, com faturamento superior a R$ 30 bilhões em 2024, possui ampla vantagem para o segundo lugar no ranking, a rede cearense de farmácias Pague Menos, cuja receita foi de R$ 13.5 bilhões. O pódio é completado pelo Novo Atacarejo, de Pernambuco. Veja abaixo as principais informações das 10 maiores varejistas nordestinas:

1. Grupo Mateus

Faturamento em 2024: R$ 30,1 bilhões

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 19%

Posição em 2024 (Nordeste): 1º

Posição em 2024 (Estado): 1º - Maranhão

Posição em 2024 (Nacional): 7º

Número de lojas em 2024: 272

Estado da sede: Maranhão

Estados de atuação: Todo o Nordeste (exceto RN) e Pará

Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência

2. Pague Menos

Faturamento em 2024: R$ 13,5 bilhões

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 13%

Posição em 2024 (Nordeste): 2º

Posição em 2024 (Estado): 1º - Ceará

Posição em 2024 (Nacional): 19º

Número de lojas em 2024: 1.650

Estado da sede: Ceará

Estados de atuação: Todos os estados do Brasil

Segmento: Drogarias e Perfumarias

3. Novo Atacarejo*

Faturamento em 2024: R$ 5,83 bilhões

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 26%

Posição em 2024 (Nordeste): 3º

Posição em 2024 (Estado): 1º - Pernambuco

Posição em 2024 (Nacional): 48º

Número de lojas em 2024: 35

Estado da sede: Pernambuco

Estados de atuação: Paraíba e Pernambuco

Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência

*Observação: foi comprado pelo Grupo Mateus em dezembro de 2024. Incorporação ocorre gradualmente.

4. Atakarejo

Faturamento em 2024: R$ 5,23 bilhões

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 21%

Posição em 2024 (Nordeste): 4º

Posição em 2024 (Estado): 1º - Bahia

Posição em 2024 (Nacional): 52º

Número de lojas em 2024: 39

Estado da sede: Bahia

Estados de atuação: Bahia

Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência

5. Armazém Paraíba (Grupo Claudino)

Faturamento em 2024: R$ 3,71 bilhões

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): sem dados

Posição em 2024 (Nordeste): 5º

Posição em 2024 (Estado): 1º - Piauí

Posição em 2024 (Nacional): 67º

Número de lojas em 2024:

Estado da sede: Piauí

Estados de atuação: Todo o Nordeste (exceto RN, PB, AL e SE), Pará e Tocantins

Segmento: Lojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral

6. Ferreira Costa

Faturamento em 2024: R$ 2,4 bilhões

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): novo no ranking

Posição em 2024 (Nordeste): 6º

Posição em 2024 (Estado): 2º - Pernambuco

Posição em 2024 (Nacional): 102º

Número de lojas em 2024: 9

Estado da sede: Pernambuco

Estados de atuação: Todo o Nordeste (exceto MA, PI, CE e AL)

Segmento: Material de Construção

7. Supermercados Nordestão

Faturamento em 2024: R$ 2,2 bilhões

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): 18%

Posição em 2024 (Nordeste): 7º

Posição em 2024 (Estado): 1º - Rio Grande do Norte

Posição em 2024 (Nacional): 108º

Número de lojas em 2024: 13

Estado da sede: Rio Grande do Norte

Estados de atuação: Rio Grande do Norte

Segmento: Lojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral

8. Coco Bambu

Faturamento em 2024: R$ 2 bilhões

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): sem dados

Posição em 2024 (Nordeste): 8º

Posição em 2024 (Estado): 2º - Ceará

Posição em 2024 (Nacional): 119º

Número de lojas em 2024: 91

Estado da sede: Ceará

Estados de atuação: Amazonas e Pará (NO); Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia (NE); todo o Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Segmento: Foodservice

9. Mercadinhos São Luiz

Faturamento em 2024: R$ 1,623 bilhão

Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 20%

Posição em 2024 (Nordeste): 9º

Posição em 2024 (Estado): 3º - Ceará

Posição em 2024 (Nacional): 141º

Número de lojas em 2024: 29

Estado da sede: Ceará

Estados de atuação: Ceará

Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência

10. Supermercados Queiroz