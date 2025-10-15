Ranking das 10 maiores varejistas do Nordeste tem empresas de 6 estados
Ceará é destaque com 3 companhias; primeira posição da lista é do Maranhão
O Ceará domina o ranking das maiores varejistas nordestinas, sendo o local de sede de 3 das 10 gigantes do comércio regional. Pernambuco e Rio Grande do Norte aparecem em seguida, com duas cada.
As informações são do tradicional ranking das 300 maiores empresas do comércio nacional, divulgado neste ano pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT).
Divisão das maiores varejistas do NE por estado
- Ceará: 3
- Pernambuco: 2
- Rio Grande do Norte: 2
- Bahia: 1
- Maranhão: 1
- Piauí: 1
Mas a maior varejista do Nordeste é do Maranhão. O Grupo Mateus, do ramo supermercadista, com faturamento superior a R$ 30 bilhões em 2024, possui ampla vantagem para o segundo lugar no ranking, a rede cearense de farmácias Pague Menos, cuja receita foi de R$ 13.5 bilhões. O pódio é completado pelo Novo Atacarejo, de Pernambuco. Veja abaixo as principais informações das 10 maiores varejistas nordestinas:
1. Grupo Mateus
- Faturamento em 2024: R$ 30,1 bilhões
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 19%
- Posição em 2024 (Nordeste): 1º
- Posição em 2024 (Estado): 1º - Maranhão
- Posição em 2024 (Nacional): 7º
- Número de lojas em 2024: 272
- Estado da sede: Maranhão
- Estados de atuação: Todo o Nordeste (exceto RN) e Pará
- Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência
2. Pague Menos
- Faturamento em 2024: R$ 13,5 bilhões
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 13%
- Posição em 2024 (Nordeste): 2º
- Posição em 2024 (Estado): 1º - Ceará
- Posição em 2024 (Nacional): 19º
- Número de lojas em 2024: 1.650
- Estado da sede: Ceará
- Estados de atuação: Todos os estados do Brasil
- Segmento: Drogarias e Perfumarias
3. Novo Atacarejo*
- Faturamento em 2024: R$ 5,83 bilhões
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 26%
- Posição em 2024 (Nordeste): 3º
- Posição em 2024 (Estado): 1º - Pernambuco
- Posição em 2024 (Nacional): 48º
- Número de lojas em 2024: 35
- Estado da sede: Pernambuco
- Estados de atuação: Paraíba e Pernambuco
- Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência
- *Observação: foi comprado pelo Grupo Mateus em dezembro de 2024. Incorporação ocorre gradualmente.
4. Atakarejo
- Faturamento em 2024: R$ 5,23 bilhões
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 21%
- Posição em 2024 (Nordeste): 4º
- Posição em 2024 (Estado): 1º - Bahia
- Posição em 2024 (Nacional): 52º
- Número de lojas em 2024: 39
- Estado da sede: Bahia
- Estados de atuação: Bahia
- Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência
5. Armazém Paraíba (Grupo Claudino)
- Faturamento em 2024: R$ 3,71 bilhões
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): sem dados
- Posição em 2024 (Nordeste): 5º
- Posição em 2024 (Estado): 1º - Piauí
- Posição em 2024 (Nacional): 67º
- Número de lojas em 2024:
- Estado da sede: Piauí
- Estados de atuação: Todo o Nordeste (exceto RN, PB, AL e SE), Pará e Tocantins
- Segmento: Lojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral
6. Ferreira Costa
- Faturamento em 2024: R$ 2,4 bilhões
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): novo no ranking
- Posição em 2024 (Nordeste): 6º
- Posição em 2024 (Estado): 2º - Pernambuco
- Posição em 2024 (Nacional): 102º
- Número de lojas em 2024: 9
- Estado da sede: Pernambuco
- Estados de atuação: Todo o Nordeste (exceto MA, PI, CE e AL)
- Segmento: Material de Construção
7. Supermercados Nordestão
- Faturamento em 2024: R$ 2,2 bilhões
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): 18%
- Posição em 2024 (Nordeste): 7º
- Posição em 2024 (Estado): 1º - Rio Grande do Norte
- Posição em 2024 (Nacional): 108º
- Número de lojas em 2024: 13
- Estado da sede: Rio Grande do Norte
- Estados de atuação: Rio Grande do Norte
- Segmento: Lojas de Departamento, Artigos do Lar e Mercadorias em Geral
8. Coco Bambu
- Faturamento em 2024: R$ 2 bilhões
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): sem dados
- Posição em 2024 (Nordeste): 8º
- Posição em 2024 (Estado): 2º - Ceará
- Posição em 2024 (Nacional): 119º
- Número de lojas em 2024: 91
- Estado da sede: Ceará
- Estados de atuação: Amazonas e Pará (NO); Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia (NE); todo o Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
- Segmento: Foodservice
9. Mercadinhos São Luiz
- Faturamento em 2024: R$ 1,623 bilhão
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 20%
- Posição em 2024 (Nordeste): 9º
- Posição em 2024 (Estado): 3º - Ceará
- Posição em 2024 (Nacional): 141º
- Número de lojas em 2024: 29
- Estado da sede: Ceará
- Estados de atuação: Ceará
- Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência
10. Supermercados Queiroz
- Faturamento em 2024: R$ 1,605 bilhão
- Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 12%
- Posição em 2024 (Nordeste): 10º
- Posição em 2024 (Estado): 2º - Rio Grande do Norte
- Posição em 2024 (Nacional): 144º
- Número de lojas em 2024: 30
- Estado da sede: Rio Grande do Norte
- Estados de atuação: Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte
- Segmento: Super, Hiper, Atacarejo e Conveniência