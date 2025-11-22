“Quem domina 60% do PIB tem que buscar BNDES e Finep”, diz Rosilda Prates

A presidente da P&D Brasil (Associação de Empresas de Desenvolvimento Tecnológico Nacional e Inovação) e da Hexa Brasil, Rosilda Prates, enfatizou a importância do relacionamento ativo entre grandes empresas do Ceará com instituições públicas de fomento, como BNDES e Finep.

“Quem domina 60% do PIB do estado tem que ter BNDES e Finep na agenda. Isso não é uma opção, é obrigação”, afirmou, durante evento Inovação e Financiamento Regional, realizado pelo Lide Ceará nesta semana, em Fortaleza.

Para Rosilda, o acesso a funding público com juros subsidiados é fundamental para destravar projetos de P&D, diversificar portfólios e modernizar operações. Ela destacou que as operações diretas da Finep começam em R$ 15 milhões e, no BNDES, a partir de R$ 20 milhões.

Reputação e governança

A executiva também enfatizou que o reconhecimento institucional obtido ao aprovar projetos com esses órgãos melhora o posicionamento da empresa no mercado. “Se você passou no critério do BNDES e da Finep para ter crédito, é porque você é bom. Bom de governança, bom de indicadores”, disse.

Rosilda defendeu o uso da Lei do Bem como ferramenta fiscal essencial. “Quem fatura acima de R$ 70 milhões e teve lucro, tem que usar a Lei do Bem. Dá para recuperar até 22% do imposto de renda pago com despesas de P&D”.

A P&D Brasil, presidida por Rosilda, reúne companhias que investem 2,6% de seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento — mais que o dobro da média nacional, de 1,2%.

“Estamos falando de empresas com DNA de inovação, que têm legitimidade para dialogar com o governo e propor políticas públicas”, disse Rosilda.