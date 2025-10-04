Quatro em cada dez empresas do Nordeste não oferecem programas de saúde mental

Em torno de 43% das empresas do Nordeste não oferecem nenhum tipo de benefício ou programa voltado à saúde mental. O índice está alinhado à média nacional, que também é de 42%. Esses números constam na terceira edição do Panorama da Saúde Emocional do RH, realizada pela Flash com 889 profissionais de Recursos Humanos entre junho e julho de 2025.

No ano passado, apenas 39% das empresas nordestinas estavam sem ações formais na área, o que indica um aumento de 4 pontos percentuais no número de organizações sem iniciativas — movimento inverso ao observado no restante do país.

Queda regional contrasta com avanço nacional

Enquanto o percentual de empresas com programas de saúde mental caiu de 61% para 43% no Nordeste (queda de 18 pontos), no Brasil houve avanço de 18 pontos percentuais: de 40% para 58% das companhias oferecendo algum tipo de benefício na área.

Entre as empresas nordestinas que mantêm ações voltadas à saúde mental, os principais recursos são: psicólogo na empresa (34%), programa estruturado de saúde mental (29%), subsídio para psicoterapia (14%), auxílio-farmácia (13%) e práticas de meditação subsidiadas (5%).

Apesar da queda no número de empresas com iniciativas, a percepção da importância do tema permanece elevada. Para 90% dos profissionais de RH da região, um bom pacote de benefícios tem papel estratégico na promoção da saúde mental. Apenas 5% adotam posição neutra e outros 5% discordam.