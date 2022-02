Quais são as franquias com mais lojas no Brasil? McDonalds cai no ranking

O ranking das maiores franquias do Brasil teve mudanças no top 10 em 2021. No quesito de número de lojas, O Boticário continua na liderança, mas o segundo lugar tem um novo dono: sai McDonalds e entra Cacau Show.

A rede de perfumarias encerrou o ano passado com 3.652 unidades, crescimento discreto de 0,9% em relação a 2020. Já a Cacau Show se expandiu 19% e chegou a mais de 2.800 lojas no País, desbancando a famosa cadeia de fast food, que abriu menos de 20 restaurantes no ano passado.

Os dados constam no novo relatório da Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgado ontem (16), com dados consolidados de 2021.

Outras franquias que se destacaram foram a Seguralta, do setor de seguros, com aumento de 26% na rede, e a Odontocompany, de serviços odontológicos, que registrou expansão de 63% no número de lojas.

As franquias com mais lojas no Brasil

1º - O Boticário: 3.652 lojas

2º - Cacau Show: 2.827

3º - McDonalds: 2.585

4º - Gazin Semijoias: 2.083

5º - Ortobom: 2.078

6º - Pit Stop Skol: 1.880

7º - Subway: 1.862

8º - AM/PM: 1.841

9º - Seguralta: 1.682

10º - Lubrax+: 1.668

11º - Prudential: 1.646

12º - Odontocompany: 1.631

13º - Kumon: 1.563

14º - Óticas Carol: 1.460

15º - Burger King: 1.242

16º - Shell Select: 1.197

17º - BR Mania: 1.184

18º - CVC: 1.165

19º - Jet Oil: 1.149

20º - Óticas Diniz: 1.117

21º - Wizard: 1.102

22º - Correios: 979

23º - Bob's: 977

24º - Chilli Beans: 966

25º - Help!: 876

26º - ACQIO: 869

27º - Fisk: 765

28º - Dia% - 750

29º - Oggi Sorvetes: 745

30º - Espaço Laser: 717

No total, o setor apresentou ampliação de 9,1% no número de unidades. O faturamento das franquias cresceu 10,7% no ano passado. Houve ainda avanço na geração de empregos, com o aumento de 12% no número de colaboradores, atingindo 1,4 milhão de pessoas no total.