Projetos de energia eólica preveem mais de 300 MW no litoral cearense

Está em fase de desenvolvimento um projeto para geração de energia eólica no litoral cearense. Com capacidade instalada para 132 MW, o empreendimento ficará em Paraipaba, área com vocação para usinas desse segmento.

Batizado de "Paraibaba", o parque é assinado por uma empresa carioca que detém outro projeto nas proximidades de Amontada, o Fênix, também no litoral oeste do Estado. Somados, eles totalizam mais de 330 MW previstos.

O montante a ser aportado em ambos deve ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão, a depender da decisão final de investimento.

A mesma companhia possui projetos eólicos e solares em operação e desenvolvimento na Bahia e no Rio Grande do Sul. O pipeline soma mais de 1,4 GW.

Convém ressaltar que o setor eólico atravessa a crise mais aguda desde seu início no Brasil, o que vem adiando investimentos e gerando replanejamentos entre as empresas.