Projeto de R$ 430 milhões para armazenar combustíveis no Pecém começa obras em janeiro

O projeto do terminal de armazenamento e distribuição de combustíveis (tancagem) do Porto do Pecém, cujos investimentos previstos atingem R$ 430 milhões, deve ter as obras iniciadas em janeiro de 2025.

O empreendimento da Dislub Equador, poderoso grupo pernambucano que atua no segmento de combustíveis, obteve a Licença de Instalação (LI) para a construção dos postos de tancagem. O projeto é estratégico para a companhia.

A perspectiva é que as operações tenham início em agosto de 2027.

O terminal no Pecém terá 130 mil metros cúbicos de capacidade na primeira fase, podendo chegar a 220 mil metros cúbicos.

Projeto aprovado

Em agosto, a Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei do Poder Executivo com regras de transição do Parque de Tancagem do Mucuripe, em Fortaleza, para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), em São Gonçalo do Amarante. A medida dispõe sobre a manutenção provisória das atividades no local e futura desmobilização.

A implantação do parque deve gerar 350 empregos na construção e outros 1.000 durante a operação

