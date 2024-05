Posto vende gasolina sem imposto federal em Fortaleza, neste sábado (25)

Uma ação do Feirão do Imposto, promovida pela Associação de Jovens Empresários (AJE), venderá 5 mil litros de gasolina sem os impostos federais, neste sábado (25), em Fortaleza.

Segundo os organizadores, com a retirada da tributação federal, o preço do litro ficará em R$ 5,30.

Como participar

No sábado, a partir das 8h, no Posto Shell (Av. Pontes Vieira, 2250 - Dionísio Torres), será oferecida uma quantidade limitada de cupons por veículo. As fichas poderão ser trocadas por combustível com desconto.

"Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, débito e PIX. O acesso ao posto pela Avenida Pontes Vieira facilita o controle do fluxo”, afirma Lucas Melo, Coordenador Geral da AJE Fortaleza.

A iniciativa visa destacar a importância da conscientização sobre a carga tributária brasileira, além de proporcionar benefícios diretos aos consumidores.

Saiba mais sobre a AJE

Fundada em 1989, a Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) foi uma das primeiras associações desse tipo no País. É uma instituição apartidária e sem fins lucrativos, que trabalha pelo desenvolvimento socioeconômico do Estado do Ceará. Entre os objetivos da entidade estão disseminar a cultura empreendedora, a capacitação dos empresários e estimular o exercício da cidadania.

