Porto das Dunas ganha novo polo de restaurantes; foco é no autoatendimento

O Porto das Dunas, em Aquiraz, recebe um novo empreendimento gastronômico neste mês de dezembro. Com investimento de R$ 2 milhões, o Borah Mercado, um polo de restaurantes, terá foco no autoatendimento, uma tendência já consolidada no exterior e crescente no Brasil.

No total, serão 10 lojas, com perfis distintos, do açaí à culinária oriental. Entre as marcas confirmadas, estão Ita Cucina, Floresta, Empório Brownie e Fuji.

A praça de alimentação terá totens automáticos nos quais os clientes realizarão os pedidos em qualquer restaurante. Também será possível pedir em um aplicativo de celular.

“Imagina uma família com quatro pessoas e cada um querendo comer de restaurantes diferentes. Seriam quatro filas e quatro pagamentos. Com a tecnologia do Borah, nós otimizamos esse processo, proporcionando ao cliente gerenciar todos os seus pedidos de uma única vez”, explica Germanno Correia, CEO do Borah Mercado.

O complexo vai gerar mais de 100 empregos diretos e indiretos. Trata-se da segunda unidade da marca, que já possui um empreendimento na Arena Carmel, em Messejana. A inauguração está prevista para 30 de dezembro.

