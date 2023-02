Pecém será destaque no maior evento de logística da América do Sul

O Ceará terá presença de destaque na Intermodal South America, maior evento de logística, comércio exterior e transporte de cargas do continente, a ser realizado de 28 de fevereiro a 2 de março, em São Paulo.

O Complexo do Pecém enviará os principais executivos para expor, durante os três dias de feira, a infraestrutura e os diferenciais competitivos do conglomerado industrial e portuário cearense.

O estande do Pecém ocupará uma área de 160 metros quadrados (m²), na qual empresários, executivos e especialistas brasileiros e estrangeiros poderão absorver informações gerais sobre o Complexo e seus projetos, incluindo uma área destinada especificamente ao hidrogênio verde.

Aliás, o estande se diferencia pelo slogan "A Casa do Hidrogênio Verde no Brasil", em referência ao hub de H2V e ao pioneirismo do Ceará na corrida para a produção de hidrogênio.

Logística e transporte

Quem também estará no evento é a Tecer Terminais Portuários, empresa cearense que desenvolve soluções logísticas. O objetivo será apresentar ao mercado os serviços prestados, como a movimentação de produtos siderúrgicos e o transporte de material eólico, como pás e torres.

A companhia também vai expor aos players os aspectos técnicos e estruturais que serão necessários para o hub de hidrogênio verde.

“Iremos apresentar a expertise da Tecer em suas operações e a maior feira de logística da América Latina, a Intermodal nos dá a oportunidade de prospectar novos clientes", diz o gerente comercial da Tecer Terminais, Carlos Alberto Nunes.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil