Pecém envia 10 mil toneladas de granito cearense para a Europa

O Porto do Pecém concluiu, nos últimos dias, o envio de quase 10 mil toneladas de granito, pelo navio Great Crystal com destino a Marina Di Carrara, na Itália.

Em 2022, o Ceará transportou mais de 68 mil toneladas de granito para Europa, sendo o terceiro principal exportador de rochas ornamentais do Brasil.

De acordo com Carlos Alberto Nunes, gerente da Tecer Terminais, empresa que atua como prestadora de serviço operacional no Porto, essa carga mostra o crescimento da diversidade de cargas que são operadas no terminal portuário.

“O envio desta nova carga de granito logo no primeiro trimestre de 2023 mostra o nosso potencial e demonstra a pluralidade de produtos que chegam e que são enviados para diferentes países. Aqui viabilizamos a movimentação de diversas cargas, utilizando sempre inovação tecnológica.”, frisa.