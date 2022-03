Pecém anuncia parque de tancagem para hub de hidrogênio verde

O Complexo do Pecém e a Stolthaven Santos, empresa do grupo Stolt-Nielsen Limited — líder global em soluções integradas de transporte e armazenagem de produtos líquidos a granel —, assinaram um Memorando de Entendimento para implantação de um parque de tanques de combustíveis no terminal portuário do Pecém.

O anúncio ocorre após visita do CEO do Complexo, Danilo Serpa, e do Diretor de Engenharia, Fábio Abreu, às operações do terminal da Stolthaven no Porto de Santos, nesta segunda-feira (14).

As empresas não informaram detalhes como investimento e cronograma para o projeto. Os pormenores deverão ser divulgados na terça (15), em coletiva.