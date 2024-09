Papicu é o bairro com a maior alta do metro quadrado em 2024

O Papicu é o bairro de Fortaleza que registrou a maior valorização no metro quadrado residencial de venda em 2024.

No acumulado de 12 meses, abrangendo agosto de 2023 até o mês passado, os preços no bairro subiram, em média, 18,2%, segundo dados do Índice FipeZap, que consideram mais de 20 mil anúncios imobiliários na cidade.

Com o salto nos preços, o metro quadrado médio no Papicu é encontrado por R$ 6.494, sendo o 9º mais elevado da cidade.

O percentual de valorização no bairro equivale a praticamente o dobro da segunda área que mais encareceu, o Dionísio Torres, cujo aumento chegou a 9,2%.

Já em relação aos preços absolutos, o Meireles se mantém como o mais caro, com média de R$ 10.608 por metro quadrado, seguido por Mucuripe e Engenheiro Luciano Cavalcante.

10 bairros com m² mais caros de Fortaleza

MEIRELES: R$ 10.608 /m² MUCURIPE: R$ 9.749 /m² ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE: R$ 9.089 /m² MANUEL DIAS BRANCO: R$ 8.357 /m² ALDEOTA: R$ 8.217 /m² DIONÍSIO TORRES: R$ 7.368 /m² CENTRO: R$ 7.153 /m² FÁTIMA: R$ 6.498 /m² PAPICU: R$ 6.494 /m² JOAQUIM TÁVORA: R$ 5.656 /m²