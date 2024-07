Os carros elétricos e híbridos mais buscados do Ceará na OLX

Página apoiada por:

O BYD Tan EV é o carro elétrico mais procurado por meio da OLX nos cinco primeiros meses deste ano no Ceará, com 23% de representação. A conclusão é do levantamento da OLX, maior classificado de autos do Brasil ao qual esta Coluna teve acesso com exclusividade.

Em seguida, o Renault Kwid vem na segunda posição no ranking desse tipo de modelo, com 20%. O Porsche Taycan ocupa o terceiro lugar, com 14%.

Híbridos

Já entre os híbridos, o Toyota Corolla lidera em procura, com 52% de share. O Toyota RAV4 e o BYD Song Plus dividem o segundo lugar, com 10% cada.

O Porsche Cayenne está na terceira posição, com 7%. O levantamento da OLX avaliou o desempenho de automóveis elétricos e híbridos entre janeiro e maio deste ano.

