Obra de energia de R$ 33 milhões pode gerar 1.200 empregos no agro do Ceará

Uma obra estadual para construção de rede elétrica de alta tensão, que abrange os municípios de Pacajus, Chorozinho, Ocara e Morada Nova, deverá beneficiar o agronegócio cearense. Orçado em R$ 33 milhões, o projeto energético atende a uma demanda da Itaueira, grande produtora de melão e melancia, que possui uma unidade em Morada Nova.

O reforço de energia é essencial para a expansão das operações da indústria agropecuária, que projeta gerar 1.200 empregos. A ideia é plantar 1.150 hectares adicionais ainda neste ano. A maior oferta energética permitirá ampliar a irrigação e, por conseguinte, elevar a produção das frutas.

“Atualmente, temos aproximadamente 350 trabalhadores em Morada Nova, que atuam na montagem da infraestrutura para o plantio. Com a chegada dessa energia e a possibilidade de utilizarmos adutoras e áreas de irrigação, vamos gerar 1.200 empregos ainda em 2025, com o plantio de mais de 34 mil toneladas de melão e melancia”, destaca o CEO da Itaueira Agropecuária, Tom Prado.

O empresário adianta que a projeção da empresa é expandir a produção em Morada Nova para até 3.000 hectares de plantio, a depender da demanda do mercado nacional e externo.

Até 3 mil empregos

Nesse cenário otimista, a geração de empregos na região pode chegar a 3.000 postos diretos nos próximos anos.

Em torno de 90% da produção da unidade de Morada Nova é de melão, produto que recebe forte demanda no exterior. A meta da empresa é produzir 30 toneladas por hectare.

Com produção também em Aracati, Palhano e São Benedito, a Itaueira Agropecuária exporta frutas frescas para o Canadá, Europa e Emirados Árabes Unidos, por meio do Porto de Fortaleza e, principalmente, pelo Porto do Pecém.

Obra tem 62 km de linha

Administrada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a obra do Governo do Estado é executada com recursos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE) e consiste na construção de um Bay (saída de linha) de 69 quilovolt (kV), além de 62 quilômetros de linha de alta tensão, partindo da subestação de Pacajus até uma subestação localizada no distrito de São João do Aruaru, em Morada Nova. Ao todo, 994 postes serão implantados.

Segundo a pasta, a população das quatro cidades será beneficiada com o reforço.

Legenda: Hélio Winston Leitão, titular da Seinfra Foto: Divulgação/Seinfra

“São quatro municípios cearenses, de três diferentes Regiões de Planejamento, que serão diretamente beneficiados com essa obra. Isso significa uma melhoria sistêmica que vai fortalecer a infraestrutura energética local e levar mais qualidade de vida e oportunidades. Cerca de 800 postes já foram instalados e os trabalhos continuam para que o projeto seja concluído até o fim do ano”, frisa Hélio Winston Leitão, titular da Seinfra.

Conheça o PIE

O Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE) busca apoiar o reforço, ampliação, extensão e remanejamento de rede elétrica no Ceará.

Os recursos são oriundos do convênio Nº048/98-DEJUR, que determina que a distribuidora de energia do Estado aplique, em investimentos especiais de interesse da população, percentual de 1% de seu faturamento de venda de energia elétrica do ano anterior, estabelecido desde 2007.

O programa financia construção de rede subterrânea; de novas subestações; de redes de baixa, média e alta tensão; e remanejamento de rede. Atualmente, há 69 obras autorizadas em mais de 30 municípios cearenses, com investimentos superiores a R$ 207 milhões.