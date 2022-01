Número de voos cancelados em Fortaleza dispara neste início de janeiro

O Aeroporto de Fortaleza registrou 94 voos cancelados nos nove primeiros dias de janeiro, informou a Fraport, empresa que administra o terminal.

Para efeitos comparativos, em dezembro, apenas 5 voos haviam cancelados neste intervalo de 9 dias. O número de janeiro é quase 19 vezes superior.

Acionada pelo Diário do Nordeste, a Fraport explica que "a administração do aeroporto não tem acesso ao motivo pelo qual os cancelamentos ocorreram. Esta informação é exclusiva de cada companhia aérea".

No entanto, parte das interrupções tem ligações com a disparada nos casos de gripe e Covid-19. Em todo o País, voos estão sendo cancelados em meio ao surto. O fenômeno ocorre também em outros lugares do mundo.

O que dizem as companhias

A Gol afirmou que está atenta ao aumento de casos de Covid e influenza. "Aumentamos o alerta para nossas equipes que atuam nos aeroportos e em nossos voos para redobrarem os cuidados. O uso de máscara é obrigatório em todas nossas operações".

A Azul informou que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados.

"A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves - e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo", respondeu, acrescentando que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente.