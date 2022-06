Novo voo ligará Fortaleza a Aracati, Jeri e outros destinos no Nordeste

A Azul anunciou novo voo diário ligando os destinos aéreos da Rota das Emoções, percurso turístico que inclui o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará, às cidades de Fortaleza e Aracati.

A rota vai partir de Aracati, diariamente, às 8h, com destino a Fortaleza. Da capital cearense, o voo decola para Jericoacoara. A próxima parada é em Parnaíba, no Piauí e, de lá, segue para Barreirinhas, no Maranhão, porta de entrada para os lençóis maranhenses. A última parada é em São Luís.

Conforme a companhia, no sentido contrário, o voo de volta parte da capital maranhense, às 15h, e cumpre o mesmo trajeto, chegando a Aracati às 21h20.

Início do voo

O voo estreia em 5 de setembro, com a aeronave Cessna Grand Caravan, de pequeno porte.

Hoje, a companhia já oferece voos para Parnaíba e Jericoacoara, partindo de Viracopos, em Campinas, e de Confins, em Belo Horizonte. A partir de setembro, a companhia irá aumentar a presença nos dois destinos com 4 voos semanais para Campinas.