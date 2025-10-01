Novo modelo gera desconto de até 75% na conta de luz em apartamentos
Criado no Ceará, formato funciona por cota em condomínios solares
Nasce no Ceará um novo formato de investimento que garante descontos na conta de energia. Pioneiro no País, o produto mira principalmente consumidores de apartamentos, salas comerciais e imóveis que não possuem condições físicas para instalação de painéis solares.
O modelo é um tipo de investimento em condomínio solar. No caso, o investidor adquire uma cota de usinas solares com uma empresa e a energia produzida é revertida em abatimento na conta de luz.
Investimento e retorno
Segundo o empresário cearense Lucas Melo, idealizador desse formato, a economia na fatura chega a 75%. Uma conta de R$ 250, por exemplo, teria redução de R$ 180, caindo para R$ 70.
O investimento na cota gira em torno de R$ 7,6 mil, com previsão de payback (retorno) em três anos e meio. As usinas, que são controladas e mantidas pela empresa em diversas localidades do Ceará, seguem produzindo energia por décadas.
“Muitos moradores de apartamentos manifestavam vontade de adotar a energia solar, mas não tinham onde instalar. Criamos essa alternativa para que eles possam ter acesso a uma economia real na conta de luz e participar da transição energética”.
A ideia, diz Melo, em entrevista a esta Coluna, é levar o conceito para outros estados do País, após a operação piloto no Ceará. O segundo alvo será São Paulo.
O modelo se diferencia da energia por assinatura, já bastante difundida atualmente. A assinatura tem a vantagem de não requerer investimento, mas possui um teto de desconto bem mais baixo, de 10% a 20%. Cabe, portanto, ao consumidor avaliar a opção mais adequada ao seu contexto e perfil.