Novo modelo gera desconto de até 75% na conta de luz em apartamentos

Nasce no Ceará um novo formato de investimento que garante descontos na conta de energia. Pioneiro no País, o produto mira principalmente consumidores de apartamentos, salas comerciais e imóveis que não possuem condições físicas para instalação de painéis solares.

O modelo é um tipo de investimento em condomínio solar. No caso, o investidor adquire uma cota de usinas solares com uma empresa e a energia produzida é revertida em abatimento na conta de luz.

Investimento e retorno

Segundo o empresário cearense Lucas Melo, idealizador desse formato, a economia na fatura chega a 75%. Uma conta de R$ 250, por exemplo, teria redução de R$ 180, caindo para R$ 70.

O investimento na cota gira em torno de R$ 7,6 mil, com previsão de payback (retorno) em três anos e meio. As usinas, que são controladas e mantidas pela empresa em diversas localidades do Ceará, seguem produzindo energia por décadas.

“Muitos moradores de apartamentos manifestavam vontade de adotar a energia solar, mas não tinham onde instalar. Criamos essa alternativa para que eles possam ter acesso a uma economia real na conta de luz e participar da transição energética”. Lucas Melo CEO da Sunplena Energia

A ideia, diz Melo, em entrevista a esta Coluna, é levar o conceito para outros estados do País, após a operação piloto no Ceará. O segundo alvo será São Paulo.

O modelo se diferencia da energia por assinatura, já bastante difundida atualmente. A assinatura tem a vantagem de não requerer investimento, mas possui um teto de desconto bem mais baixo, de 10% a 20%. Cabe, portanto, ao consumidor avaliar a opção mais adequada ao seu contexto e perfil.