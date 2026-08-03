Nordeste soma R$ 16 bilhões em investimentos em leilões de infraestrutura na B3

O Nordeste foi destaque na agenda de infraestrutura da B3, com a realização de seis leilões de infraestrutura apenas no 1º semestre deste ano. Os certames somam aproximadamente R$ 16 bilhões em investimentos contratados em vários estados.

A estimativa é de que os projetos gerem mais de 60 mil empregos e beneficiem 3,5 milhões de pessoas, contemplando iniciativas nas áreas de rodovias, saneamento, saúde, habitação, energia, portos e infraestrutura pesqueira.

Entre os destaques estão a concessão da Rota dos Sertões (BA/PE), com previsão de R$ 8,7 bilhões em investimentos; as PPPs de saneamento da Paraíba e do Ceará; a concessão do Hospital Municipal de Feira de Santana (BA); a PPP de habitação para locação social no Recife (PE); o Terminal Pesqueiro Público de Aracaju (SE); além de projetos de transmissão de energia em estados da região e do arrendamento do terminal portuário NAT01, no Porto de Natal (RN).