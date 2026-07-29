DN Business reúne grandes nomes da economia nacional e traça cenários para o empresariado

No dia 10 de agosto, Fortaleza reunirá algumas das mentes mais ilustres do pensamento econômico brasileiro. Eduardo Giannetti, Caio Megale e Ana Paula Vescovi são palestrantes confirmados no DN Business, evento realizado pelo Sistema Verdes Mares.

Com o tema "Transformando diagnóstico em vantagem competitiva", reunindo o ecossistema empresarial, investidores e gestores, o DN Business, a ser realizado no BS Design, aprofundará discussões sobre o ambiente macroeconômico e antecipará cenários para os tomadores de decisão regionais.

Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

"Nosso objetivo é proporcionar aos participantes acesso a análises qualificadas e visões capazes de contribuir para decisões mais estratégicas", afirma Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares.

Perfis dos speakers

Eduardo Giannetti

Economista mineiro, graduado em Economia e Ciências Sociais pela USP e Ph.D. em Economia pela Universidade de Cambridge. É considerado um dos economistas mais influentes e singulares do país, reconhecido como principal teórico do "liberalismo de feição social" e da "economia verde" no Brasil, unindo o rigor da ortodoxia fiscal à urgência da agenda ambiental. Recusa a matematização pura da economia, defendendo que a geração de riqueza é indissociável da ética e da cultura.

Já lecionou em Cambridge, na FEA-USP e no Insper, e atualmente dá aulas no Ibmec. É autor de obras premiadas com o Jabuti, como "Vícios Privados, Benefícios Públicos?" e "O Valor do Amanhã", nas quais desenvolve o conceito do "desconto do futuro" para explicar a dificuldade brasileira de planejamento de longo prazo. É também membro da Academia Brasileira de Letras.

Caio Megale

Economista-chefe da XP, graduado em Economia pela USP e mestre pela PUC-Rio, com passagem como professor na própria PUC-Rio e no Ibmec-SP. Construiu carreira no mercado financeiro: foi economista do Lloyds Asset Management, e Gávea Investimentos, participou da fundação da Mauá Investimentos (sócio e economista-chefe até 2010) e, entre 2011 e 2016, integrou o Itaú Unibanco, onde chefiou a equipe de economistas do banco.

No setor público, foi secretário municipal da Fazenda de São Paulo (2017-2018) e vice-presidente da Abrasf, além de secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e diretor de Programas no Ministério da Economia entre 2019 e 2020. Defende que o ajuste fiscal é condição para controlar a inflação e permitir a redução dos juros.

Ana Paula Vescovi

Economista e executiva com mais de 30 anos de atuação em estratégia, macroeconomia, finanças públicas e governança. Ocupou cargos de destaque no governo federal, como secretária do Tesouro Nacional e secretária-executiva do Ministério da Fazenda durante a gestão de Michel Temer (2016-2018), além da presidência do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal.

Mais recentemente, entre 2019 e junho de 2026, esteve à frente da área de macroeconomia do Banco Santander Brasil. Ao longo da carreira, apoiou governos, empresas e investidores na análise de cenários e na formulação de políticas em contextos de alta complexidade.

SERVIÇO 1º DN BUSINESS

Data: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira);

Horário: 8h;

Local: BS Design - Fortaleza (CE);

Inscrições: Link oficial do Sympla;

Realização: Sistema Verdes Mares.