Mutirão nacional vai renegociar dívidas com bancos; saiba como participar

Consumidores poderão negociar dívidas em atraso com bancos a partir do dia 1º de março, no Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país.

Segundo a organização, podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia (como veículos, motocicletas e imóveis).

A negociação pode ser feita diretamente com o banco ou financeira usando os canais oficiais da instituição ou pelo portal Consumidor.gov.br.

Até o dia 31 de março, serão oferecidos descontos e prazos especiais de pagamento da dívida, a critério de cada instituição.

“Durante o Mutirão Nacional, os bancos irão oferecer condições especiais para que o consumidor possa organizar a sua vida financeira. A renegociação de dívida costuma ocorrer por meio de alongamento de prazos, redução de taxas, alteração nas condições de pagamento, obtenção de recursos adicionais ou, ainda, a migração para outras modalidades de crédito mais baratas”, explica Amaury Oliva, diretor-executivo de Cidadania Financeira da Febraban.