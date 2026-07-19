Multinacional francesa instala usina solar em mineradora no interior do Ceará

A multinacional francesa GreenYellow fechou contrato com a Misa Minerais, maior produtora de Óxido de Cálcio no Nordeste, para construir uma usina solar em modelo grid zero na unidade cearense da mineradora, em Limoeiro do Norte.

No formato de grid zero, toda a energia gerada é consumida no local, sem injeção na rede. O projeto tem investimento previsto de R$ 8 milhões e prevê 2.499 kWp de potência instalada.

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A usina deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2027.

A Misa atende diversos segmentos industriais, como alimentação animal, plásticos e construção civil, no mercado nacional.