Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Multinacional francesa instala usina solar em mineradora no interior do Ceará

Projeto segue modelo de grid zero e prevê investimento de R$ 8 milhões.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Legenda: Modelo de usina grid zero.
Foto: Divulgação/GreenYellow.

A multinacional francesa GreenYellow fechou contrato com a Misa Minerais, maior produtora de Óxido de Cálcio no Nordeste, para construir uma usina solar em modelo grid zero na unidade cearense da mineradora, em Limoeiro do Norte.

No formato de grid zero, toda a energia gerada é consumida no local, sem injeção na rede. O projeto tem investimento previsto de R$ 8 milhões e prevê 2.499 kWp de potência instalada.

Veja também

teaser image
Victor Ximenes

Setor de energia solar critica Enel por regra que trava e encarece projetos no Ceará

A usina deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2027.

A Misa atende diversos segmentos industriais, como alimentação animal, plásticos e construção civil, no mercado nacional.