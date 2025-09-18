MP 1300: Produtores de energia solar aliviados com aprovação sem trechos danosos

Após forte mobilização de empresários e consumidores que produzem energia solar em residências e pequenos comércios, a MP 1300, que altera diversas regras no setor elétrico, foi aprovada sem os trechos polêmicos (parágrafos 9º e 10º) que dariam à Aneel carta branca para mudar as tarifas da solar futuramente.

O temor dos representantes da Geração Distribuída (GD), na qual se enquadra a produção em telhados por meio de painéis fotovoltaicos, era que as novas tarifas devorassem mais de 80% da economia gerada atualmente nas contas de luz, tornando praticamente inviável o atual modelo.

Caso tivesse passado na versão anterior, o texto concederia à Aneel poder absoluto para controlar as tarifas sem passar por ritos como audiências públicas e discussões com a sociedade e o próprio setor.

"Próxima batalha"

Na quarta à noite, empresários celebravam o alívio. Hewerton Martins, líder do Movimento Solar Livre, comemorou o resultado da articulação e afirmou que "a próxima batalha já tem nome: a MP 1304", que tentará incluir incisos semelhantes à MP 1300.