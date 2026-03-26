Minha Casa, Minha Vida acelera e ultrapassa 50 mil unidades entregues no Ceará

A retomada do programa habitacional Minha Casa Minha Vida está acelerando anualmente as entregas no Ceará. Levantamento do Ministério das Cidades, ao qual esta Coluna teve acesso com exclusividade, aponta que 50,4 mil unidades foram concluídas de 2023 até o início de 2026.

Em 2023, 12,2 mil habitações foram entregues. O número subiu 40% no ano seguinte, quando 17,1 mil unidades habitacionais foram construídas no Estado; e continuou trajetória de alta (12%) em 2025, chegando a 19,2 mil. Já no começo deste ano, 1,9 mil moradias foram entregues.

No Ceará, pouco mais de 84 mil unidades habitacionais foram contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida desde a retomada, com um investimento total de R$ 11,9 bilhões.

Nacionalmente, o programa federal superou a meta de contratação de duas milhões de unidades no fim do ano passado. Conforme o Ministério, a tendência agora é trabalhar com o horizonte de 3 milhões de contratações até o fim de 2026.