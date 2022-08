Mercado de títulos de capitalização no Ceará tem forte crescimento em 2022

O mercado de títulos de capitalização está em franca ascensão no Ceará neste ano. Dados da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) apontam que o segmento cresceu 24% de janeiro a maio, somando uma receita de R$ 238 milhões no Estado.

Títulos de capitalização são aplicações financeiras que dão aos clientes a possibilidade de concorrer a prêmios e sorteios.

O desempenho do Ceará é superior ao do Brasil, que obteve evolução de 17,7% no período. Entre prêmios e resgates, foram injetados R$ 182,3 milhões na economia cearense no período.

