BNB lança nova linha de crédito para empresas com liberação em um dia

O Banco do Nordeste (BNB) lançou uma opção de crédito para capital de giro direto na conta com liberação em apenas um dia. A nova modalidade de empréstimo – chamada de Giro Flash – pode ser contratada online e já está disponível, informou o banco.

Essas operações podem ser feitas com valores a partir de R$ 1 mil, com parcelas mínimas de R$ 300. As micro e pequenas empresas contratantes terão até 36 meses para pagar, enquanto as de maior porte terão 48 meses.

Na modalidade tradicional, aponta o BNB, o tempo médio de liberação é de três dias e requer a presença do cliente a cada reutilização.

Agilidade

No caso do Giro Flash, após a assinatura do contrato, os contratantes podem realizar a operação pelo aplicativo BNB sem limite de vezes, desde que esteja dentro da capacidade liberada. Trata-se do primeiro produto de crédito pré-aprovado que utiliza somente recursos próprios do Banco.

Esse crédito é voltado para aquisição de insumos, produtos e serviços. De acordo com o banco, o limite das operações vai depender do perfil de cada cliente, e as garantias oferecidas podem ser fiança, aval ou hipoteca.

"Estamos oferecendo um processo de crédito ágil, desburocratizado e automatizado que vai simplificar a capitalização para aquisição de serviços e produtos financiados", afirma o presidente do BNB, José Gomes da Costa.

