Mais de 100 mil cearenses já produzem a própria energia com painéis solares

Mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) mostra que o estado do Ceará alcançou mais de 103 mil conexões de geração própria solar em telhados e pequenos terrenos.

Para tal, os investimentos somados chegam a R$ 5,5 bilhões, conforme o levantamento, gerando 35 mil empregos ao longo dos últimos anos.

Isso significa mais de 1,1 gigawatt (GW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

Próximos passos

Legenda: Jonas Becker é presidente da Câmara Setorial de Energias da Adece e coord. da Absolar-CE Foto: Divulgação

De acordo com Jonas Becker, coordenador estadual da Absolar no Ceará, o crescimento da energia solar na região nos próximos anos passará por uma série de medidas estruturantes.

“Entre elas, estão, por exemplo, a modernização das redes transmissão e distribuição e a aprovação do Projeto de Lei nº 624/2023, que institui o Programa Renda Básica Energética (REBE)”, pontua.

“Assim, o estado pode elevar o modelo de transição energética, com melhores condições para dobrar o patamar atual, superando 2 GW instalados R$ 10 bilhões de investimentos”, complementa Becker.

Em tramitação nas comissões do Senado Federal, o PL do REBE é fundamental para a geração distribuída solar, pois resolve estruturalmente, via lei, o problema das negativas de conexão, feitas pelas distribuidoras sob alegação de inversão de fluxo de potência.

Essas negativas estão impedindo milhares de consumidores brasileiros, entre residências, pequenos negócios, produtores rurais e gestores públicos, de exercer o seu direito de gerar a própria energia limpa e renovável, para reduzir sua conta de luz.