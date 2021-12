Lupo avança em negociação para comprar fábrica da Marisol no Ceará

A Lupo, fabricante de roupas íntimas e esportivas, já tem o aval de seu conselho de administração para a aquisição da fábrica da Marisol em Pacatuba, no Ceará. A negociação, informa a Lupo, está em fase avançada. O imóvel tem 150 mil metros quadrados de área total e 50 mil metros quadrados de área construída.

Com a possível concretização do negócio, que ainda precisa de sinal verde do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Lupo pretende expandir sua capacidade produtiva "considerando as fortes demandas de mercado por seus produtos".

A unidade em Pacatuba, complementa a empresa, faz parte da estratégia da Lupo de investimento focado em agressivo plano de expansão no mercado de moda esportiva, underwear masculina e pijamas.

Por sua vez, a Marisol quer se desfazer do ativo industrial para reduzir custos.

Sediada em Araraquara, interior de São Paulo, a Lupo tem um dos maiores parques de produção do setor no mundo e possui portifólio com mais de 12 mil itens.