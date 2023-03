Lotérica de Fortaleza é campeã nacional de bolões pela 30ª vez

Ranking da Caixa Econômica Federal aponta que a Loteria Aldeota, em Fortaleza, foi a unidade que mais vendeu bolões no Brasil em janeiro.

Esta é a 30ª vez que a marca é alcançada, seja em pesquisas de resultados mensais ou em concursos especiais, como Mega da Virada, Lotofácil de Independência e Quina de São João.

“Conseguimos ser a número um do Brasil por 30 vezes, mesmo São Paulo sendo o estado com maior número de lotéricas e, historicamente, com as maiores arrecadações", ressalta Alessandro Montenegro, proprietário.

Premiações

A loteria, conhecida como "Rei do Bolão", já oportunizou mais de R$ 125 milhões em prêmios. Segundo o empresário, 35 pessoas ficaram milionárias após um bolão da Mega-Sena realizado no local. Os bolões, relembra, também já garantiram o prêmio principal da Lotofácil por duas vezes.

"Essa conquista se dá pelo trabalho de construção de marca que fazemos aqui, ensinando as pessoas a apostar, o que elas precisam fazer na hora de realizar uma aposta. Isso é um dos nossos diferenciais”, explica Montenegro.

Durante a pandemia, a loteria criou um sistema de delivery que possibilita fazer apostas sem sair de casa. A opção segue ativa até hoje.

Outro diferencial apontado por ele é o endossamento de bolões. Funciona da seguinte forma: o cliente entra em contato com a lotérica, compra seu bolão, e a loteria registra o nome e o CPF do consumidor no verso do comprovante, tornando-o intransferível. O documento fica guardado nos cofres da loteria.

“O endossamento do bilhete é bem comum aqui. Caso o cliente estivesse com o bilhete em casa, teria que ir conferir em uma casa lotérica. Já deixando o comprovante aqui, conseguimos conferir o jogo e verificar se ele ganhou algum prêmio. Caso tenha vencido um prêmio de até R$ 1.330, mandamos o pix ou perguntamos se o cliente deseja reinvestir em outro bilhete, acima disso enviamos seu bilhete para que receba em uma agência da Caixa Econômica ”, explica Alessandro Montenegro.

Legenda: Alessandro Montenegro é proprietário da Loteria Aldeota Foto: Divulgação

Jogo consciente

O empresário alerta os apostadores sobre a importância de jogar com consciência e moderação, evitando vício ou apostas com valores que possam comprometer a situação financeira do jogador.

”É sempre muito importante a questão do jogo responsável. Nós podemos aumentar as chances de ganhar, mas não podemos garantir o prêmio. Jogo é uma forma de entretenimento, que você pode ganhar, ou não ”, comenta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil