Líder em seguro de vida no Ceará quer desmitificar segmento

O mercado de seguros de vida está experimentando crescimentos robustos desde a eclosão da pandemia, saltando dois dígitos anualmente. Para seguir em expansão, o desafio agora é romper alguns estigmas culturais que ainda pairam sobre o imaginário coletivo.

No Ceará, a Icatu lidera esse segmento, detendo mais de 20% de market-share e somando R$ 160 milhões em prêmios no 1º semestre de 2024, um crescimento de 19%. Para este ano, a meta é perfazer mais 20% de avanço.

Pós-pandemia

"A pandemia mudou muito a cultura do seguro. O seguro de vida parte de um planejamento familiar sucessório. É uma proteção ampla. E o nosso desafio é esse trabalho educativo", diz Henrique Jenkins, diretor Norte/Nordeste da empresa.

O potencial é considerado enorme, pois apenas 0,8% da população contratam seguro de vida no Brasil, um percentual substancialmente mais baixo que em países como Estados Unidos e Japão.

Um dos principais parceiros da seguradora é o Banco do Nordeste, em especial via Credi Amigo, o programa de microcrédito do BNB, com o qual a Icatu tem mais de 2 milhões de certificados.Também há parcerias com Banco da Amazônia, escritórios da XP, entre outras.

Nacionalmente, a empresa possui uma carteira de 10 milhões de clientes, com 6% de market-share.

Recentemente, a companhia lançou uma assistente IA para auxiliar os corretores com cotações e gestão de carteira, sendo a primeira ferramenta de inteligência artificial neste segmento.