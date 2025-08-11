Leilão da Caixa oferta 20 imóveis no Ceará com desconto de até R$ 246 mil

A Caixa Econômica Federal vai leiloar 20 imóveis no Ceará, em agosto e setembro. Os descontos previstos chegam a R$ 246 mil, caso de uma residência em Caucaia, cujo valor de avaliação é R$ 710 mil e o lance inicial de R$ 463 mil.

Como participar do Leilão

Para participar do edital referente a agosto, é preciso se cadastrar no site www.fidalgoleiloes.com.br e buscar o edital 0038/2025. Já para setembro, o edital em questão é o 0028/2025.

Os imóveis podem ser financiados e também é possível utilizar recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A Caixa afirma que não envia diretamente o boleto das propostas e que o arrematante deve pagar os valores exclusivamente no site indicado.

Leilão tem imóveis por todo o Brasil

Em todo o País, estão disponíveis 665 apartamentos, 380 casas, sete imóveis comerciais ou industriais e 36 terrenos. A maior parte dos imóveis está em São Paulo (205), Goiás (143) e Rio Grande do Sul (79).