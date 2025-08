Instituto Atlântico lança edital de R$ 4 milhões para conectar startups e indústrias

O Instituto Atlântico lançou a Chamada Pública de Inovação Aberta, com aporte inicial de R$ 4 milhões, voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas entre startups e indústrias. O edital pode ser acessado neste link.

A iniciativa é realizada em parceria com o Praia, veículo de venture capital do próprio Atlântico, e tem como foco acelerar a transformação digital de empresas com base em tecnologias como inteligência artificial, internet das coisas, automação e ciência de dados — todas associadas à agenda da Indústria 4.0.

Os projetos selecionados terão acesso a recursos não reembolsáveis, apoio técnico integral e conexões com centros de pesquisa e universidades. A chamada é destinada a dois públicos principais: indústrias dos setores de manufatura, que devem submeter desafios concretos de inovação até 26 de setembro; e startups com soluções em estágio mínimo de prova de conceito (TRL/MRL 3), que poderão se inscrever entre 1º de setembro e 3 de outubro.