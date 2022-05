Hotéis do Ceará investem em energia solar e ESG

A hotelaria cearense está se adaptando às boas práticas ambientais e investindo cada vez mais em energias renováveis.

Em Fortim, uma rede de hotéis passou a ser autossuficiente na produção de energia após a instalação de painéis solares, o que traz ganhos econômicos — principalmente considerando os fortes aumentos nas tarifas de energia — e também sustentáveis.

Legenda: Hotel em Fortim utiliza energia solar Foto: Camilo Lincoln

Esse tipo de iniciativa reforça também a maior atenção que empresas cearenses desse setor e de outros estão direcionando para o ESG (Ambiental, Social e Governança), tendência crescente de diretrizes no mundo corporativo.

“Quando inauguramos o Jaguaribe Lodge, em 2017, apresentamos um projeto ímpar de preservação as belezas naturais do Ceará com o uso de madeira reflorestada, ventilação natural por muxarabis, palafitas suspensas para preservar as dunas e vegetação. A energia solar vem somar ao nosso principal objetivo, garantir que a natureza possa ser vivenciada por nossos hóspedes em todos os aspectos”, comenta Celian Chaufour, sócio fundador da JCM.

Mão de obra local

Outras iniciativas que se alinham a esse modelo são a aquisição de produtos e contratação de serviços da região, gerando emprego e renda nas localidades próximas.

“O Vila Selvagem, nosso primeiro hotel no Fortim, tem 100% dos colaboradores locais. Nós acreditamos na capacitação e investimos nisso. Criamos até uma cozinha experimental, de onde sairão grandes chefs”, conta o executivo.