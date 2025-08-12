Hospital Unimed Cariri recebe pela 3ª vez consecutiva o Selo UTI Top Performer

O Hospital Unimed Cariri, localizado em Juazeiro do Norte, foi novamente reconhecido como uma das Unidades de Terapia Intensiva mais eficientes do país, recebendo pela terceira vez consecutiva o Selo UTI Top Performer. O certificado é concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e pela Epimed Solutions a UTIs que atingem alto desempenho em segurança e qualidade do atendimento.

Nesta edição, mais de 800 hospitais foram avaliados e apenas 189 receberam o selo, sendo oito no Ceará. O Hospital Unimed Cariri é o único do interior do estado a conquistar o reconhecimento em três anos seguidos.

Indicadores de desempenho

A certificação considera dois critérios principais: a Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) — que compara o número de mortes esperadas com o número real — e a Taxa de Utilização de Recursos Padronizada (TURP), que avalia o uso adequado dos recursos disponíveis. Apenas as UTIs que figuram entre as 33% melhores do país recebem o selo.

Para a gerente nacional de vendas da Epimed Solutions, Jucimara Vieira, o prêmio reflete a excelência no cuidado intensivo. “Vai além de fazer gestão de indicadores. Este certificado garante que o paciente está sendo cuidado com excelência e saindo vivo do hospital após o período crítico”, destacou.