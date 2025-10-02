H&M negocia com shoppings de Fortaleza e deve abrir 1ª loja do CE em 2026

A H&M, gigante sueca das lojas de departamento, está em negociação com shopping centers de Fortaleza para a instalação de lojas, apurou a Coluna Victor Ximenes em primeira mão.

A varejista desembarcou no Brasil em agosto, com duas lojas em São Paulo, mas o apetite expansionista inclui também o Nordeste.

Fontes familiarizadas com o assunto informam, sob anonimato, que as aberturas em Fortaleza devem ocorrer em 2026.

Os contratos, no entanto, ainda não estão fechados e dependem do ritmo de expansão que a companhia deseja imprimir no Brasil. "A briga é quem vai abrir primeiro", diz uma fonte a esta Coluna.

Para os shoppings locais, a chegada da marca seria uma adição relevante, com forte potencial de atração de consumidores. Outras praças do Nordeste estão na mira.

Expansão no Brasil

A rede já anunciou novos pontos para o interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, com unidades de 1,7 mil metros quadrados e 2,3 mil m².

Fundada em 1947, na Suécia, a H&M (Hennes & Mauritz) abriu sua primeira operação fora da Escandinávia nos anos 1970, em Londres e, desde então, expandiu-se para mais de 70 mercados, tornando-se um colosso global do varejo de moda.