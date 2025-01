Grupo Portifólio amplia base de clientes e abre 60 vagas de emprego

O Grupo Portfolio inicia 2025 com um plano de expansão que inclui abertura de 60 vagas nas áreas de gestão de projetos, processos, engenharia consultiva e tecnologia da informação (TI), ao longo do primeiro semestre. Interessados na seleção devem acessar o site oficial da companhia.

A empresa cearense ampliou sua base de clientes em 20% no ano passado e vem diversificando projetos, somando 416 mil horas de consultoria e abrangendo trabalhos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

Uma das áreas de destaque é a engenharia consultiva, na qual foram firmados contratos com empresas como Ambiental Ceará, Grupo Carnaúba e Mãe Rainha.

“Se em 2024 abrimos portas para novas oportunidades, em 2025 queremos expandir ainda mais o nosso alcance, sempre investindo em inovação e atendendo de forma personalizada cada cliente”, afirma Cássio Germano, CEO do Grupo.