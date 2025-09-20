Gigante dos cuidados pessoais vê economia do Ceará em alta e mira demanda maior

O Ceará foi eleito como um mercado central na estratégia de expansão da Kimberly Clark, gigante multinacional dos cuidados pessoais, na região Nordeste. Assim como outros grandes players, a companhia, que atua em mais de 170 países, mira as grandes praças do Nordeste para alavancar vendas, em um cenário no qual a renda na região cresce acima das demais.

"Fortaleza já é a sétima capital em consumo no País, e o interior do Estado também vem acima da média nacional. Sem contar que a economia do Ceará cresce mais que o dobro da média do Brasil", comenta Cláudio Villardo, CEO da Kimberly Clark Brasil, em entrevista exclusiva à Coluna Victor Ximenes.

Segundo o executivo, a holding, dona de marcas consagradas de fraldas, absorventes e outros segmentos de cuidados pessoais, concentrou os investimentos industriais no Nordeste nos últimos anos.

A empresa opera com uma fábrica em Camaçari (BA) e um centro de distribuição que permite abrir capilaridade logística para abastecer, principalmente, os três maiores mercados consumidores da região (Bahia, Pernambuco e Ceará). Entre as prioridades da planta, estão a produção de fraldas infantis 'pants' e itens para adultos.

“O Nordeste é o principal mercado para esse tipo de fralda. O consumo na região já supera o do restante do Brasil”, destaca Villardo.

O desafio, diz ele, é justamente se alinhar às peculiaridades e demandas dos compradores de cada região. Para isso, a Kimberly tem celebrado parcerias com players locais, como redes de farmácias e supermercados.

Segmento geriátrico em alta

Outro nicho em avanço é o de cuidados geriátricos, alimentado pelo crescimento da expectativa de vida entre os nordestinos. “O mercado de incontinência ainda é pouco penetrado no Nordeste. Nossa missão é ampliar o acesso”, explicou Villardo.

Há ainda um flanco de crescimento no e-commerce, especialmente nas grandes cidades. “A penetração online cresce com força nas capitais e começa a avançar para o interior”, pontuou.