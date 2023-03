Gastos com turismo crescem 24% no Ceará durante o carnaval, diz Itaú

O consumo em setores relacionados ao turismo cresceu 24% durante o carnaval deste ano no Ceará, na comparação com o mesmo período de 2022, apontam dados do Itaú Unibanco.

Os números correspondem às transações realizadas no estado com cartões de crédito entre os dias 18 e 22 de fevereiro (sábado a quarta), na comparação com o mesmo intervalo de 2022 (entre 26 de fevereiro e 2 de março).

O Pix também ganhou espaço como escolha de pagamento entre os consumidores do Ceará durante o feriado. No período, houve um aumento de 50% no uso do Pix em restaurantes, e de 71% no setor de bebidas, especialmente em bares – considerando as transações realizadas entre clientes pessoa física para empresas (CNPJ),



As informações constam na Análise do Comportamento de Consumo, estudo sazonal que traz um panorama dos gastos dos brasileiros – feito com base nas compras realizadas com cartões do Itaú Unibanco.