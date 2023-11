Gasolina cai abaixo de R$ 5 em Fortaleza pela primeira vez em quase 3 anos

O preço do litro da gasolina comum em Fortaleza caiu para menos de R$ 5 em alguns postos, conforme verificado pela equipe do Diário do Nordeste, nesta segunda-feira (13).

Em pelo menos três estabelecimentos, o combustível está custando R$ 4,99. Dois deles estão na Aldeota e um em Messejana. Há uma cotação ainda mais baixa, de R$ 4,97. Veja lista abaixo.

Esta é a primeira vez que a casa dos R$ 4 é atingida desde o início de 2021. De lá para cá, o litro chegou a mais de R$ 7 em 2022, no pico dos efeitos causados pela guerra.

Para efeitos comparativos, em maio de 2022, uma ação promocional do Dia Livre de Impostos vendeu o litro por R$ 4,99. A promoção se deu apenas em um posto. Naquele período, a gasolina estava sendo comercializada, em média, por R$ 7,49.

Endereço de postos com gasolina abaixo de R$ 5

Legenda: Gasolina a R$ 4,99 em Fortaleza. Na foto, posto no bairro Messejana Foto: Kid Jr/Diário do Nordeste

Av. Rogaciano Leite (posto BR): R$ 4,97

Av. Barão de Studart com Av. Santos Dumont: R$ 4,99

Rua Torres Cãmara com R. José Lourenço: R$ 4,99

Avenida Jornalista Tomaz Coelho (próx ao Vapt Vupt): R$ 4,99

Em outubro, a Petrobras anunciou o último reajuste nos preços, uma redução média de 12 centavos no litro da gasolina para as refinarias, além de aumento de 25 centavos no diesel.

